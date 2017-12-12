Безопаснее полностью заявить к вычету НДС по основному средству.

По мнению Минфина, компания вправе переносить вычеты частями. Но делать это можно только по товарам и услугам, а не по основным средствам (письмо Минфина России от 09.04.15 № 03-07-11/20293).

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Кодекс требует заявлять вычет с активов «в полном объеме после принятия на учет» (абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ). При этом вычет с основного средства компания вправе использовать позже, чем приняла актив к учету. Но заявить всю сумму надо полностью в одном квартале, а не дробить по частям.

Если компания не готова спорить, безопаснее заявить вычет с основных средств сразу. А чтобы избежать возмещения, перенесите вычеты по другим счетам-фактурам.

Если компания готова к спору, то вычеты по основным средствам можно заявлять частями. Судьи разрешают разбивать вычет по одному счету-фактуре на разные кварталы даже в отношении основных средств. Главное — успеть заявить вычет в пределах трех лет после того, как получили такие покупки (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 10.06.15 № Ф06-24390/2015).

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