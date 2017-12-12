1812 декабря

Работник написал заявление на увольнение по собственному желанию, а через три дня ушел на больничный. Руководитель распорядился уволить этого сотрудника с отработкой семь дней. Когда увольнять работника? Ждать когда закончится больничный лист или уволить в день окончания отработки?

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отвечает:

Увольняйте работника через 14 календарных дней после того, как вы получили заявление.

Отрабатывать сотрудник не должен. Он обязан предупредить работодателя о решении уволиться. Срок для предупреждения — две недели. В него зачитываются календарные дни независимо от того, трудится работник или нет. Время болезни срок не продлевает. Начало предупреждения отсчитывайте со дня, когда получили заявление от работника (ст. 80 ТК РФ).

Если работник пожелал уволиться быстрее, работодатель не обязан соглашаться. Он вправе уволить сотрудника через 14 дней (определение Московского городского суда от 04.04.11 № 33–9178). О меньшем сроке можно договориться, но у вас согласования не было. Значит, действуют общие правила.

Руководителю не нужно исправлять резолюцию на заявлении работника. Главное — издать правильный приказ. По собственному желанию нужно уволить, даже если сотрудник остается на больничном. Пособие по болезни начислите, как обычно, за все дни больничного (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.06 № 255 ФЗ).

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