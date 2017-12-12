Увольняйте работника через 14 календарных дней после того, как вы получили заявление.
Отрабатывать сотрудник не должен. Он обязан предупредить работодателя о решении уволиться. Срок для предупреждения — две недели. В него зачитываются календарные дни независимо от того, трудится работник или нет. Время болезни срок не продлевает. Начало предупреждения отсчитывайте со дня, когда получили заявление от работника (ст. 80 ТК РФ).
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Если работник пожелал уволиться быстрее, работодатель не обязан соглашаться. Он вправе уволить сотрудника через 14 дней (определение Московского городского суда от 04.04.11 № 33–9178). О меньшем сроке можно договориться, но у вас согласования не было. Значит, действуют общие правила.
Руководителю не нужно исправлять резолюцию на заявлении работника. Главное — издать правильный приказ. По собственному желанию нужно уволить, даже если сотрудник остается на больничном. Пособие по болезни начислите, как обычно, за все дни больничного (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.06 № 255 ФЗ).
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