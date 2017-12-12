5012 декабря

Мы ликвидировали одно наше ООО в мае 2017 года, правопреемников у компании нет. За первый квартал 2017 года сдали нулевую декларацию по прибыли. Получили от налоговой требование дать пояснения. Бухгалтер в декларации не показала авансы, инспекторы спрашивают почему. Мы обязаны отвечать на требование?

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отвечает:

Если у вас есть выписка из ЕГРЮЛ с отметкой, что организация закрылась, то на требование инспекторов можно не отвечать.

Правоспособность компании прекращается, когда ее исключают из Единого государственного реестра юридических лиц (п. 3 ст. 49 ГК РФ). После того как компанию при ликвидации исключили из реестра, она не обязана представлять инспекции какие-либо сведения.

Направить вам требование как правопреемнику инспекторы тоже не вправе. При ликвидации правопреемников автоматически не назначают (ч. 1 ст. 61 ГК РФ). Налоговики не могут оштрафовать за непредставление пояснений ни главбуха, ни директора, ни учредителей ликвидированной компании. Поэтому требование можно проигнорировать.

Чтобы избежать повторных запросов, можно позвонить в инспекцию по телефону. Скажите, что к вам попало требование на имя ликвидированной компании, за которую вы не вправе давать ответ.

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