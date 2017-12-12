1712 декабря

Разобрали склад, который числился как основное средство. То, что осталось после демонтажа, оприходовали и учли в доходах. Теперь эти материалы продали. Вправе ли мы списать их стоимость в расходы?

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отвечает:

Ваша компания вправе списать стоимость материалов.

Вы получили материалы, когда демонтировали основное средство. В такой ситуации вы вправе уменьшить доходы на рыночную цену материалов (подп. 2 п. 1 ст. 268, п. 2 ст. 254 НК РФ). В вашем случае это стоимость, по которой материалы оприходовали после демонтажа склада.

Доходы от продажи имущества можно уменьшить также на сумму расходов, которые непосредственно связаны с реализацией. Например, компания вправе учесть затраты на оценку, хранение или транспортировку материалов.

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