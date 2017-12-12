Ваша компания вправе списать стоимость материалов.

Вы получили материалы, когда демонтировали основное средство. В такой ситуации вы вправе уменьшить доходы на рыночную цену материалов (подп. 2 п. 1 ст. 268, п. 2 ст. 254 НК РФ). В вашем случае это стоимость, по которой материалы оприходовали после демонтажа склада.

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Какие лимиты применять к основным средствам и выручке

Доходы от продажи имущества можно уменьшить также на сумму расходов, которые непосредственно связаны с реализацией. Например, компания вправе учесть затраты на оценку, хранение или транспортировку материалов.