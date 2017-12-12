1912 декабря

В мае мы заменили старые кассы на онлайн-кассы. Обязательно ли снимать с учета старые кассы, если они выбыли из реестра с 1 июля?

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отвечает:

Снимать с учета старые кассы необязательно.

Если компания не снимет старые кассы с учета, налоговики сделают это сами (письмо ФНС России от 19.06.17 № ЕД-4-20/11625@). Компания могла модернизировать старую модель и зарегистрировать ее как онлайн-ККТ. В таком случае налоговики тоже самостоятельно аннулируют регистрацию старой кассы. Показания контрольных лент и счетчиков, которые сняли с ККТ до модернизации, можно представить в инспекцию после 1 июля.

За то, что компания не сняла с учета кассу, штрафов нет. Пока налоговики не будут штрафовать даже за работу со старой ККТ, если онлайн-кассу компания не получила из-за задержки поставки (письмо Минфина от 30.05.17 № 03-01-15/33121).

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