Да, потому что вы пропустили срок, в течение которого можно подать жалобу (подп. 2 п. 1 ст. 139.3 НК РФ). Компания может обжаловать решение в течение года со дня, когда его вынесли (п. 2 ст. 138 НК РФ). 3 июля 2017 года срок вышел.
912 декабря
Год назад у нас была выездная проверка. Мы сразу не успели подать апелляционную жалобу. Решение по проверке вынесли 1 июля 2016 года. Сейчас подали жалобу на решение инспекторов. Но жалобу оставили без рассмотрения. Законно ли поступили налоговики?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- КНД 1120109. Решение о выдаче уведомления о возможности симметричных корректировок
- КНД 1120112. Решение об отказе в выдаче уведомления о возможности симметричных корректировок
- КНД 1120113. Решение об информировании о приостановлении сроков для выдачи уведомления о возможности симметричных корректировок
- КНД 1165035. Решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами
- КНД 1165036. Решение о продлении срока проведения проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами
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