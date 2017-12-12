912 декабря

Год назад у нас была выездная проверка. Мы сразу не успели подать апелляционную жалобу. Решение по проверке вынесли 1 июля 2016 года. Сейчас подали жалобу на решение инспекторов. Но жалобу оставили без рассмотрения. Законно ли поступили налоговики?

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отвечает:

Да, потому что вы пропустили срок, в течение которого можно подать жалобу (подп. 2 п. 1 ст. 139.3 НК РФ). Компания может обжаловать решение в течение года со дня, когда его вынесли (п. 2 ст. 138 НК РФ). 3 июля 2017 года срок вышел.

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