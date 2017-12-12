Отразите в листе 05 декларации доход от выбытия векселя.

Вексель третьего лица — ценная бумага (п. 2 ст. 142 ГК РФ). Поэтому любое выбытие векселя, в том числе и погашение, учитывайте как операцию с ценными бумагами (п. 8 ст. 280 НК РФ). Так требуют делать специалисты Минфина (письмо № 03-03-06/1/6365). Это касается и случаев, когда компания получила вексель в оплату товаров.

Признавать доход по простому векселю не надо до момента, пока не погасите его (письмо Минфина России от 27.04.11 № 03-11-06/2/68). Когда вексель предъявите к оплате, одновременно отразите и доходы, и расходы. В доходы включите его номинал, а в расходы — стоимость товаров, за которые с вами расплатились этим векселем (подп. 2, 3 ст. 280 НК РФ).

В декларации по налогу на прибыль заполните лист 05. По строке 010 листа 05 отразите сумму, которую получили от погашения векселя. Ее продублируйте по строке 011 листа 05. Стоимость приобретения векселя — для вас это стоимость отгруженных товаров — укажите по строкам 020 и 021 листа 05 декларации.