Мнения судов разделились поровну. Одна часть считает, что работников извещать надо. Другая — что дело можно рассмотреть и без участия работников.

Работники — потерпевшие в деле об административном правонарушении, которое инспектор ГИТ ведет в отношении их работодателя. Поэтому инспекторы должны извещать работников о времени и месте рассмотрения дела (ч. 3 ст. 25.2 КоАП РФ). Однако они часто забывают это сделать. Такая ошибка позволяет оспорить штраф.

Половина судов указывает, что дело нельзя объективно рассмотреть без участия потерпевшего. Исключение — инспектор известил потерпевшего, но тот пропустил заседание по неуважительным причинам. Другая половина судов поддерживает инспекторов. Они указывают, что работники сами должны оспаривать неизвещение о рассмотрении дела. Если они не считают, что их права нарушены, то оснований отменять штраф нет. Также суды смотрят, привлекал ли инспектор работников в качестве потерпевших. Если нет, то не должен был их извещать.

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