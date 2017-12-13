813 декабря

Организация зарегистрирована и находится в Санкт-Петербурге. Мы приняли на дистанционную работу сотрудника из Якутска. Это район крайнего севера. В трудовом договоре указали место работы — Якутск. Нужно ли начислять сотруднику районный коэффициент, северную надбавку и предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск?

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отвечает:

Да, нужно. Если дистанционный сотрудник работает на территории Крайнего Севера, организация должна предоставлять ему северные льготы и компенсации.

Сотрудники, занятые на работах в районах Крайнего Севера, трудятся в особых климатических условиях. За это им положены дополнительные выплаты и гарантии.

Трудовое законодательство распространяется на дистанционных работников с учетом положений гл. 49.1 ТК РФ. Об особенностях оплаты труда и предоставления отпуска дистанционным работникам из местностей с особыми климатическими условиями в главе ничего не сказано. Значит, особенностей нет. Нужно применять общие нормы.

Необходимость начисления районного коэффициента и процентной надбавки зависит от того, где трудится сотрудник, а не от того, где находится работодатель (письмо Роструда от 15.01.2016 № ТЗ/23333-6-1). В данном случае сотрудник работает в Якутске. Поэтому ему положены льготы и компенсации.

Районный коэффициент. Зарплату сотруднику платите с учетом районного коэффициента в размере 1,4 (п. 6 Приложения к постановлению Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 04.09.1964 № 380/П-18).

Процентная надбавка. Когда сотрудник отработает 6 месяцев в районе Крайнего Севера (общий стаж), на его заработок нужно начислять надбавку в размере 10%. За каждые последующие 6 месяцев она увеличивается на 10%, пока не дойдет до 60%. После — за каждый последующий год еще на 10% до достижения 80% заработка (подп. «б» п. 16 Инструкции, утв. приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2).

Дополнительный отпуск. Ежегодно сотруднику полагается дополнительно 24 дня оплачиваемого отпуска (ст. 321 ТК РФ).

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