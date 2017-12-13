1513 декабря

С чем связана поправка в статью 69.2 «Государственное (муниципальное) задание» Бюджетного кодекса РФ?

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отвечает:

В настоящее время создана жесткая конструкция базового перечня, за которую нас критикуют, и, надо признать, небезосновательно.

Сегодня государственные (муниципальные) задания на оказание услуг учреждениям формируют в соответствии с ведомственными перечнями государственных (муниципальных) услуг и работ, которые, в свою очередь, формируют в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями.

Государственные учреждения субъекта РФ на основании государственного задания оказывают государственные услуги, которые не могут быть включены в базовые перечни из-за отсутствия нормативного акта федерального значения. Хотя такая жесткая конструкция базового перечня обоснованна (дело в том, что услуги, которые оказываются по стандарту, должны оказываться всем одинаково), она не учитывает политику региона, его финансовые возможности.

Финансовые возможности наших субъектов РФ и муниципалитетов очень разные: есть регионы, которые могут себе позволить оказывать услуги дополнительно к положенным стандартам. По этой причине подготовлена поправка в статью 69.2 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которой будут действовать общероссийские (отраслевые) перечни. В них попадут только государственные и муниципальные услуги, которые оказывают физическим лицам в силу законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. По сути, это конституционные права наших граждан.

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