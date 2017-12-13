1113 декабря

В регион пришла аномальная жара. Какие меры мы должны предпринять, чтобы обеспечить нормальные условия труда? Вправе ли сотрудники из-за жары отказаться от работы?

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Независимо от погодных условий работодатель обязан обеспечивать нормальные условия труда на каждом рабочем месте. Ориентироваться надо на требования к температурному режиму и влажности производственных помещений (СанПиН 2.2.4.548-96, утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора от 1 октября 1996 г. № 21).

Допустимое время пребывания на рабочем месте зависит не только от температуры, но и от категории работ. Например, за компьютерами работники могут трудиться восемь часов при температуре воздуха не выше 28 °C. Еще работодатель должен обеспечить сотрудников питьевой водой, в жару нужно выпивать минимум три литра жидкости в день.

Если в учреждении нет возможности установить кондиционеры или перевести сотрудников на рабочие места с нормальными условиями, то вы обязаны сократить продолжительность рабочего дня. Неотработанное время оплачивайте как простой по вине работодателя в размере не менее двух третей среднего заработка (ст. 220 и 157 ТК РФ).

Сотрудник вправе отказаться от работы, если руководитель не обеспечил нормальные условия труда или не сократил рабочее время (ст. 220 ТК РФ). Но о своем решении сотрудник должен уведомить работодателя письменно. Отказ от работы в жару не будет дисциплинарным проступком.

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