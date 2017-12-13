2513 декабря

Директор в начале ноябре уехал в командировку на две недели. Ему пришлось задержаться. С даты отъезда прошло больше месяца. Деньги сотрудникам перечисляем на карту. Когда нужно начислить суточные: в ноябре или по возвращении, когда руководитель представит авансовый отчет?

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отвечает:

Суточные за июнь перечислите после того, как исполняющий обязанности директора подпишет приказ о продлении командировки.

Компания должна платить суточные за каждый день командировки (п. 11 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). Чтобы их начислить, нужен приказ о датах служебной поездки, а не авансовый отчет. Когда командировка затягивается, издают приказ с новым сроком поездки. Вместо директора его может подписать тот, кто временно исполняет обязанности руководителя.

Компания вправе самостоятельно определить, как платить суточные (ст. 169 ТК РФ). Деньги можно перечислить на карту до окончания поездки или дождаться, когда руководитель вернется. Чтобы избежать путаницы, запишите в положении о командировках, как компания доплачивает суточные.

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