Суточные за июнь перечислите после того, как исполняющий обязанности директора подпишет приказ о продлении командировки.

Компания должна платить суточные за каждый день командировки (п. 11 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). Чтобы их начислить, нужен приказ о датах служебной поездки, а не авансовый отчет. Когда командировка затягивается, издают приказ с новым сроком поездки. Вместо директора его может подписать тот, кто временно исполняет обязанности руководителя.

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Компания вправе самостоятельно определить, как платить суточные (ст. 169 ТК РФ). Деньги можно перечислить на карту до окончания поездки или дождаться, когда руководитель вернется. Чтобы избежать путаницы, запишите в положении о командировках, как компания доплачивает суточные.