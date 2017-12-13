Выручку от продажи признайте в день, когда получили электронные деньги на кошелек.

На упрощенке доходы учитывают, когда деньги поступают на электронный лицевой счет или покупатель иначе выполняет свое обязательство по оплате товаров (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Покупатели оплачивают товар, и деньги приходят в ваш кошелек. После этого денежные обязательства покупателя перед вами выполнены (п. 17 ст. 7 Федерального закона от 27.06.11 № 161-ФЗ). На эту дату вы должны отразить доход (письмо Минфина России от 20.01.14 № 03-11-11/1415).

В доход включите полную сумму, которую вам перечислил покупатель. Уменьшать ее на комиссию платежной системы не нужно (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Вознаграждение, которое удержал оператор за свои услуги, можно учесть в расходах (подп. 24 п. 1 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).