6113 декабря

Работаем на общей системе. Взяли наличными у учредителя «физика» в долг 200 тыс. рублей. Не нарушает ли эта сумма лимит для наличных расчетов?

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Предельный размер расчетов между организациями и «физиками» не установлен. Правила о лимитах действуют в расчетах между компаниями и индивидуальными предпринимателями. По одному договору нельзя рассчитываться наличными в сумме больше чем 100 тыс. рублей (п. 2, 5, 6 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У). За нарушение инспекторы могут оштрафовать на сумму до 50 000 рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ). Ваш учредитель «физик», а не предприниматель, поэтому принять можно любую сумму.

Оформите письменный договор займа с учредителем (п. 1 ст. 808 ГК). Заем в доходы не включайте (подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ).

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