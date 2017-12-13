Предельный размер расчетов между организациями и «физиками» не установлен. Правила о лимитах действуют в расчетах между компаниями и индивидуальными предпринимателями. По одному договору нельзя рассчитываться наличными в сумме больше чем 100 тыс. рублей (п. 2, 5, 6 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У). За нарушение инспекторы могут оштрафовать на сумму до 50 000 рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ). Ваш учредитель «физик», а не предприниматель, поэтому принять можно любую сумму.

Оформите письменный договор займа с учредителем (п. 1 ст. 808 ГК). Заем в доходы не включайте (подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ).