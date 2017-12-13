1913 декабря

На день рождения компании решили сделать подарки сотрудникам. Закупили подарочные сертификаты со сроком действия два месяца. Сертификаты выдавали лично каждому сотруднику. Но раздали не всем. Сейчас не можем понять, надо ли начислять НДС на подарочные сертификаты?

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отвечает:

Да, даже если компания передает сотрудникам сертификаты безвозмездно, это тоже реализация (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Посчитайте налог со стоимости сертификатов (п. 2 ст. 154 НК РФ).

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