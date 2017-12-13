На день рождения компании решили сделать подарки сотрудникам. Закупили подарочные сертификаты со сроком действия два месяца. Сертификаты выдавали лично каждому сотруднику. Но раздали не всем. Сейчас не можем понять, надо ли начислять НДС на подарочные сертификаты?
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