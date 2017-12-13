2013 декабря

Заключили договор комиссии, по которому агент закупает для нас товары из Азербайджана. Агент ввозит в Россию продукцию, рассчитывается с поставщиком, декларирует товар и платит НДС на таможне. Нам передает копии грузовых таможенных деклараций. Вправе ли мы принять к вычету сумму НДС, уплаченную агентом на таможне?

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отвечает:

Да, вправе.

Заявите вычет по НДС, если выполнили условия — приняли на учет товары, получили от агента документы, которые подтверждают оплату НДС на таможне. Также агенту вы должны возместить сумму налога, которую он заплатил за компанию.

При ввозе товара в Россию счет-фактуру не оформляют. Поэтому агент должен передать вам таможенную декларацию, в которой записана сумма налога. Также агент передает счет на перечисление НДС. Эти документы подтвердят, что агент заплатил налог. Номер таможенной декларации запишите в графе 3 книги покупок (подп. «е» п. 6 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

Реквизиты платежки по НДС — в графе 7книги покупок (подп. «к» п. 6 приложения 4 к постановлению № 1137). Дополнительно можете запросить на таможне подтверждение о том, что агент заплатил НДС. Форма документа есть в приказе ФТС России от 23.12.10 № 2554.

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