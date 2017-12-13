2913 декабря

В июле получили товар от поставщика. Когда заполняли книгу покупок, ошиблись и записали один счет фактуру два раза. Из-за этого декларацию за второй квартал тоже заполнили с ошибкой. Теперь нужна уточненка?

Темы:

отвечает:

Да, конечно. Уточните декларацию. Ведь получается, что вы занизили сумму налога (п. 1 ст. 81НК РФ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.