Да, конечно. Уточните декларацию. Ведь получается, что вы занизили сумму налога (п. 1 ст. 81НК РФ).
2913 декабря
В июле получили товар от поставщика. Когда заполняли книгу покупок, ошиблись и записали один счет фактуру два раза. Из-за этого декларацию за второй квартал тоже заполнили с ошибкой. Теперь нужна уточненка?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Выписка из баланса, подтверждающая размер выручки для освобождения от уплаты НДС
- Выписка из Бухгалтерского баланса, подтверждающая размер выручки за время применения освобождения от уплаты НДС
- Заявление в инспекцию об отказе от применения льготы по НДС
- Заявление о возобновлении использования льготы по НДС
- Пример заполнения уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС
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