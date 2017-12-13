1213 декабря

Мы на общей системе. Создаем дизайн упаковки для продуктов и напитков. Недавно заключили договор с иностранной компанией. Представительства в РФ у организации нет. Надо ли платить НДС со стоимости услуг?

Тема:

отвечает:

Да, заплатите налог.

НДС облагают услуги, которые компании оказывают на территории России (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Местом оказания услуг считают территорию нашей страны, если исполнитель состоит на учете в российской инспекции.

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