Мы на общей системе. Создаем дизайн упаковки для продуктов и напитков. Недавно заключили договор с иностранной компанией. Представительства в РФ у организации нет. Надо ли платить НДС со стоимости услуг?
НДС облагают услуги, которые компании оказывают на территории России (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Местом оказания услуг считают территорию нашей страны, если исполнитель состоит на учете в российской инспекции.
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