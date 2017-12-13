3413 декабря

Старым контрагентам выставляем два документа по отгрузке — счет-фактуру и товарную накладную. Новые клиенты просят оформлять универсальные передаточные документы. В каком порядке нумеровать такие документы?

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отвечает:

Порядок нумерации зависит от статуса документа.

Если компания оформляет универсальный передаточный документ со статусом 1, то заполнять номер документа надо в хронологическом порядке с другими счетами-фактурами (подп. «а» п. 1приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Бланк содержит счет-фактуру, поэтому покупатель может заявить по нему вычет НДС. Неправильный номер не лишает вычета, но безопаснее соблюдать порядок (письмо Минфина России от 11.10.13 № 03-07-09/42466).

Если компания оформила универсальный документ со статусом 2, то ставить номера по порядку не обязательно. Документ не содержит счет-фактуру, поэтому использовать бланк можно только как первичку — товарную накладную или акт. Номер не обязательный реквизит первички (ч. 2 и 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Универсальному документу можно присвоить любой номер или обойтись без него.

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