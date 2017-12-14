Нет, не нужно. При найме водителю достаточно предъявить медзаключение, которое тот получил после осмотра по направлению работодателя.

Перед тем как заключить трудовой договор, работодатель должен направить кандидата на должность водителя на предварительный медосмотр. По его итогам выдадут медзаключение. Оно покажет, есть ли у претендента противопоказания к выполнению работы. Оплачивает такой медосмотр работодатель.

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Медзаключение по форме № 003-В/у — другой документ. Его человек получает, когда оформляет, заменяет и возвращает водительское удостоверение. В заключении указывают противопоказания, показания и ограничения к управлению транспортом (п. 4 Порядка, утв. приказом Минздрава России от 15.06.2015 № 344н). Платит за медосвидетельствование водитель.

Документы, которые работодатель может требовать от работника при трудоустройстве, указаны в ст. 65 ТК РФ. К ним относятся в том числе и водительские права. Требовать документы, которые не перечислены в ТК РФ, федеральных законах, указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ, нельзя (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). Указания на возможность запроса у кандидата медзаключения по форме № 003-В/у в этих актах нет. Поэтому затребование такого документа незаконно.

Кандидат на должность водителя может добровольно, без просьбы работодателя принести медзаключение по форме № 003-В/у. Но оно не подменяет заключение, которое выдали по результатам обязательного медосмотра. Поэтому кандидата все равно нужно направить на предварительный медосмотр (апелляционное определение Курского областного суда от 26.03.2013 по делу № 33–615/2013).

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