Да, вы вправе предоставить отпуск с последующим увольнением работнику, которого сокращаете.

Работник может просить предоставить неиспользованные дни отпуска с последующим увольнением. Для этого ему достаточно написать заявление. Но если работника увольняют за виновные действия, такой отпуск ему не положен (ч. 2 ст. 127 ТК РФ). Сокращение — невиновное основание расторжения договора. Поэтому работодатель вправе предоставить сокращаемому работнику такой отпуск.

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В вашей ситуации работник должен написать заявление о предоставлении отпуска 15–16.08.2017 с последующим увольнением по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Далее кадровик готовит два приказа: об отпуске и увольнении. Если в компании утвержден соответствующий бланк, приказ может быть один — об отпуске с последующим увольнением.

Днем увольнения будет последний день отпуска — 16.08.2017 (ч. 2 ст. 127 ТК РФ). Эту дату укажите в приказе об увольнении и трудовой книжке.

Ознакомить работника с приказом об увольнении, выдать трудовую книжку и окончательный расчет нужно в последний рабочий день перед отпуском — 14.08.2017. На правомерность такого порядка указал Конституционный суд РФ в определении от 25.01.2007 № 131-О-О и Роструд в письме от 24.12.2007 № 5277-6-1.

Работодатель не нарушает закон, когда издает приказ об увольнении и знакомит с ним работника ранее даты увольнения. ТК РФ не связывает эти даты между собой, поэтому они могут не совпадать (апелляционное определение Московского областного суда от 17.03.2014 по делу № 33–4234/2014). К тому же это отвечает интересам работника — ему не надо приходить на работу в последний день отпуска, чтобы ознакомиться с приказом.

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