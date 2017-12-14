3314 декабря

Работница ушла на больничный до отпуска по беременности и родам. Затем она планирует отпуск по уходу за ребенком. Можем ли мы принять на ее место временного сотрудника? Нужно ли с ним заключать отдельные срочные трудовые договоры на время больничного и обоих отпусков?

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отвечает:

Вы вправе принять временного сотрудника на период отсутствия основной работницы. Заключать отдельные трудовые договоры на период больничного и отпусков не нужно.

Когда основной работник болеет, уезжает в командировку, уходит в отпуск любого вида или отсутствует по иным причинам, компания вправе принять на его место временного сотрудника. С ним заключают срочный трудовой договор. Основание срочности договора — исполнение обязанностей отсутствующего работника (абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ).

Когда основной работник выходит на работу, временного сотрудника увольняют в связи с истечением срока трудового договора.

Бывает, что сначала основной работник отсутствует по одной причине, а потом по другой.

В вашем случае это болезнь, а затем отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком. Не прописывайте в трудовом договоре временного сотрудника причины, по которым отсутствует основная работница. Во-первых, закон этого не требует. Во-вторых, вы сами ограничите себя. Например, основная работница может после отпуска по беременности и родам уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, а не в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Пропишите в трудовом договоре временного сотрудника, что он принят на время отсутствия основной работницы. Не забудьте указать ее ФИО. Тогда вам не надо будет заключать несколько срочных трудовых договоров или дополнительных соглашений к ним. А когда основная работница выйдет на работу, вы уволите временного сотрудника в связи с истечением срока трудового договора.

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