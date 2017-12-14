Оформляйте новое разрешение и заключайте трудовой договор, если ВКС будет трудиться на территории другого субъекта более 30 календарных дней в году. Ограничения по сроку не действуют, если у ВКС разъездной характер работы или он будет трудиться в пути на территории другого субъекта.

ВКС вправе работать в тех субъектах России, которые указаны в его разрешении на работу и продублированы в трудовом договоре (п. 4.2 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ; далее — Закон № 115-ФЗ). Поэтому он может беспрепятственно трудиться в разных городах или районах одного субъекта. В этом случае новое разрешение на работу не оформляют и миграционные органы не уведомляют.

Другая ситуация, если работодателю нужно привлечь ВКС к работе в субъекте, который не указан в разрешении на работу. Порядок действий работодателя будет зависеть от срока, на который ВКС привлекают к работе в другом субъекте, а также от характера его работы.

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Работодатель вправе направлять ВКС в командировку в другой субъект на общий срок не более 30 календарных дней в году. Общая продолжительность работы вне пределов субъекта не ограничивается, если ВКС выполняет работу в пути или его работа носит разъездной характер. Условия о характере работы должны быть прописаны в трудовом договоре. Такие правила устанавливает приказ Минздравсоцразвития России от 28.07.2010 № 564н.

В иных случаях запрашивайте новое разрешение на работу для ВКС в соответствующем субъекте. Для этого заключайте с ним новый трудовой договор и уведомляйте об этом миграционные органы (подп. 2 п. 6 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ).

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