Нет.

Направьте сотрудника в клинику переделать больничный. Пособие вы можете оплатить только по правильно оформленному листку нетрудоспособности. В одном бланке нельзя размещать реквизиты двух разных медицинских организаций.

Важная статья:

Появилась новая причина заменить больничный лист

Если больничный продлевает врач другого медучреждения, он должен оформить новый бланк, а старый закрыть. Об этом ФСС сообщил в письме от 22 мая 2017 г. № 02-09-11/22-03-11096.

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