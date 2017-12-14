1614 декабря

Врач открыл водителю бюллетень в больнице, а продлевал его врач из другой клиники. В шапке больничного указаны реквизиты и больницы, и клиники. Можем ли мы принять и оплатить такой документ?

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отвечает:

Нет.

Направьте сотрудника в клинику переделать больничный. Пособие вы можете оплатить только по правильно оформленному листку нетрудоспособности. В одном бланке нельзя размещать реквизиты двух разных медицинских организаций.

Если больничный продлевает врач другого медучреждения, он должен оформить новый бланк, а старый закрыть. Об этом ФСС сообщил в письме от 22 мая 2017 г. № 02-09-11/22-03-11096.

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