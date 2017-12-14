Пересчитайте аванс в рубли по курсу ЦБ РФ на дату, когда директор утвердил авансовый отчет.

Компания начисляет взносы на сверхлимитные суточные, которые выдала сотруднику. Для заграничных командировок действует лимит — не более 2500 рублей за каждый день поездки (п. 3 ст. 217 НК РФ). В вашем случае компания выдала суточные сверх лимита. По общему правилу работодатель считает взносы с выплат в день, когда их начислит (п. 1 ст. 424 НК РФ). Специальных правил для суточных нет (письмо Минфина России от 16.03.17 № 03-15-06/15230).

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Суточные компания начисляет после того, как сотрудник вернется из командировки и согласует авансовый отчет у руководителя. А значит, посчитать выплаты надо на дату, когда директор подпишет документ. Для этого возьмите курс ЦБ РФ на этот день и посчитайте доходы сотрудника.