1814 декабря

В ноябре выдали сотруднику аванс в валюте и отправили в командировку в Германию. Суточные посчитали в размере 100 евро за один день. Работник вернулся в конце ноября, а авансовый отчет согласовал у директора в декабре. На какую дату пересчитать аванс в рубли для взносов?

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отвечает:

Пересчитайте аванс в рубли по курсу ЦБ РФ на дату, когда директор утвердил авансовый отчет.

Компания начисляет взносы на сверхлимитные суточные, которые выдала сотруднику. Для заграничных командировок действует лимит — не более 2500 рублей за каждый день поездки (п. 3 ст. 217 НК РФ). В вашем случае компания выдала суточные сверх лимита. По общему правилу работодатель считает взносы с выплат в день, когда их начислит (п. 1 ст. 424 НК РФ). Специальных правил для суточных нет (письмо Минфина России от 16.03.17 № 03-15-06/15230).

Суточные компания начисляет после того, как сотрудник вернется из командировки и согласует авансовый отчет у руководителя. А значит, посчитать выплаты надо на дату, когда директор подпишет документ. Для этого возьмите курс ЦБ РФ на этот день и посчитайте доходы сотрудника. 

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