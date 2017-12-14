Стоимость ремонта спишите сразу, а аренду за три месяца включите в расходы и доходы на дату, когда арендатор подпишет акт взаимозачета.

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» вправе списать затраты на текущий ремонт офиса, если оплатила и приняла работы у исполнителя. Это правило действует, даже если компания арендует офис у контрагента (подп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Чтобы не потерять расходы, предусмотрите в договоре аренды, что ваша компания оплачивает текущий ремонт (письмо Минфина России от 15.02.16 № 03-11-06/2/8092).

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ПФР требует начислять взносы на арендную плату

Арендную плату компания на упрощенке тоже вправе списать (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Расходы по арендной плате за три месяца надо учесть на дату, когда контрагент подпишет акт о зачете стоимости ремонта (подп. 5 п. 2 ст. 614 ГК РФ). Эту же сумму надо учесть в составе доходов (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).