Компания не вправе запретить сотруднику рассказывать о своей зарплате.

Работодатель вправе записывать в трудовом договоре только те дополнительные условия, которые не ухудшают положение сотрудника. Например, положение о неразглашении коммерческой тайны или другой тайны, которую охраняет закон (ч. 4 ст. 57 ТК РФ).

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Информация о системе оплаты труда и размере зарплаты — не коммерческая тайна (ч. 2 ст. 135 ТК РФ, п. 5 ст. 5 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ). А значит, компания не вправе записать в трудовом договоре дополнительное условие о неразглашении уровня зарплат (ч. 2 ст. 9 ТК РФ). Это нам подтвердили и специалисты Роструда.