1614 декабря

Покупатель в качестве оплаты передал вексель. Мы его погасили в банке. Надо ли отражать эту операцию в листе 05 декларации по налогу на прибыль?

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отвечает:

Доход от погашения векселя надо отразить в листе 05 декларации.

Вы погасили вексель. Эту операцию надо отразить в листе 05 декларации по налогу на прибыль. В строке «Вид операции» поставьте код 01 (п. 13.1 приложения 2 к приказу ФНС России от 19.10.16 № ММВ-7-3/572@).

В строке 011 запишите сумму, которую вы получили от банка. Если других операций с ценными бумагами не было, то эта же сумма будет в строке 010. В строке 021 запишите стоимость реализованных товаров, в счет оплаты которых покупатель отдал вексель. В строке 040 запишите разницу между строками 010 и 020.

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