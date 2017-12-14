Отразите в договоре, что вы продаете четыре объекта: здание, землю, асфальтное покрытие и канализацию.

В бухгалтерском учете компания вправе отразить выручку от продажи двух объектов, но при этом списать все четыре основных средства. Но если так провести продажу, могут возникнуть проблемы с налоговым учетом.

Продажа земельных участков не облагается НДС (подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ). А с продажи асфальта и ливневой канализации надо исчислить НДС. Поэтому в договоре стоит отдельно написать стоимость всех трех объектов, чтобы рассчитать налог. Иначе не исключены споры с налоговиками.

Если в договоре купли-продажи вы отразите стоимость всех четырех объектов основных средств, то в налоговом и бухгалтерском учете вы отразите выбытие каждого актива. И не важно, что в рыночной оценке земли написано об объектах благоустройства.