2314 декабря

Мы на общей системе. У нас есть земельный участок и здание на нем. На участке положили асфальт и провели ливневую канализацию. В бухучете числится четыре объекта основных средств: здание, земля, асфальтное покрытие и канализация. Все основные средства решили продать, а перед этим провели оценку рыночной стоимости асфальта и канализации. В договоре купли-продажи мы тоже выделили только два объекта: землю и здание. Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить выбытие всех четырех объектов основных средств?

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отвечает:

Отразите в договоре, что вы продаете четыре объекта: здание, землю, асфальтное покрытие и канализацию.

В бухгалтерском учете компания вправе отразить выручку от продажи двух объектов, но при этом списать все четыре основных средства. Но если так провести продажу, могут возникнуть проблемы с налоговым учетом.

Продажа земельных участков не облагается НДС (подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ). А с продажи асфальта и ливневой канализации надо исчислить НДС. Поэтому в договоре стоит отдельно написать стоимость всех трех объектов, чтобы рассчитать налог. Иначе не исключены споры с налоговиками.

Если в договоре купли-продажи вы отразите стоимость всех четырех объектов основных средств, то в налоговом и бухгалтерском учете вы отразите выбытие каждого актива. И не важно, что в рыночной оценке земли написано об объектах благоустройства.

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