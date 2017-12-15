1015 декабря

Поправка в статью 69.2 «Государственное (муниципальное) задание» Бюджетного кодекса РФ. Дополнительно к базовому перечню будут формировать федеральные и региональные перечни?

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отвечает:

Да.

При формировании дополнительной услуги федеральное учреждение воспользуется федеральным перечнем, а региональное или муниципальное – региональным. Главное условие – указанные в федеральных и региональных перечнях услуги не должны пересекаться с теми, что включены в общероссийский перечень.

Например, услуга по предоставлению дошкольного образования – базовая услуга, гарантированная Конституцией РФ, и ее предоставление должно осуществляться на одинаковых условиях. То есть независимо от того, где находится учреждение, которое оказывает услугу, и гражданин, ее получающий. А услуга по обучению танцам, плаванию в этом учреждении – дополнение к услуге, которая внесена в общероссийский перечень.

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