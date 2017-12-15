Да, можете.

Если сотруднику удобнее получать деньги на разные карты и в разных банках, вы вправе пойти ему навстречу. Закрепите способ выдачи зарплаты в локальном акте, например в положении об оплате труда, и перечисляйте суммы своевременно.

Важная статья:

Платим сотруднику зарплату на разные карты

С сотрудника возьмите заявление, в котором он должен указать реквизиты банковских карт и на какую карту какую часть зарплаты хочет получать. Если этого не сделаете сейчас, при проверке трудовая инспекция потребует исправить документы. Кроме того, учреждение оштрафуют на 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

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