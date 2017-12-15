Да, могут. Подавать такие сведения надо ежемесячно (п. 3 ст. 25 Федерального закона от 19 апреля 1991 г. № 1032-1).

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Как убедить налоговую и фонды снизить штраф

Порядок и сроки сдачи регионы вправе устанавливать свои. За непредоставление информации о вакантных местах либо за предоставление с нарушением срока контролеры оштрафуют должностных лиц на сумму от 300 до 500 руб., а учреждение – от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

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