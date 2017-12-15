1315 декабря

Сотрудница работает неполный день и получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Вправе ли мы направить ее в командировку на три недели? Положено ли ей пособие по уходу за это время?

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отвечает:

Вы вправе направить сотрудницу в командировку с ее согласия. Во время длительной поездки работнице не положено пособие.

Компания должна получить письменное согласие работницы с ребенком до трех лет, чтобы отправить ее в командировку. У сотрудницы обязательно возьмите медицинское заключение, что по состоянию здоровья она может ехать в служебную поездку. А затем письменно ознакомьте работницу с правом отказаться от командировки.

Сотрудница работает неполный день и получает пособие, так как может ухаживать за малышом в свободное время (ст. 256 ТК РФ). В командировке работница не может ухаживать за ребенком. Поэтому ФСС снимает расходы на пособие, которое сотрудница получила в служебной поездке.

Судьи принимают разные решения. Если командировка длится больше месяца, в спорах они поддерживают ФСС (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.05.17 № Ф03-1760/2017). А если служебная поездка краткосрочная, например 11 дней, судьи встают на сторону компании (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.11.15 № Ф01-4671/2015).

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