Обучать сотрудников гражданской обороне обязаны все компании без исключений. Разница лишь в объеме мероприятий, которые надо проводить. Они зависят от того, какая у компании категория: особой важности, первая, вторая или категории нет вовсе (п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.08.16 № 804).

Если компания попала в одну из трех категорий, местные власти или МЧС сами сообщат об этом в течение месяца после того, как согласуют список. Если категория неизвестна, проводите инструктаж в общем порядке.

В организации помимо руководителя должен быть еще один сотрудник, который будет отвечать за гражданскую оборону (п. 8 приказа МЧС России от 23.05.17 № 230). Например, специалист по охране труда. Если такого специалиста нет, обязанность по обучению ГО поручите по совместительству кадровику (письмо ГУ МЧС России по г. Москве от 22.06.17 № 817-1-1-8). Но он должен окончить курсы по защите от чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны (п. 4 постановления Правительства РФ от 02.11.2000 № 841).

Для компаний с категорией правила строже. Число специалистов по гражданской обороне должно быть кратно численности работников. Например, до 500 человек — один специалист, а от 501 до 2000 — два, три.