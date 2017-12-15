Инструктаж проводите для новичков в течение первого месяца работы. Порядок инструктажа компания разрабатывает сама с учетом разъясний МЧС из письма от 31.05.17 № 23-10-676. Включите в инструктаж порядок оповещения об угрозе опасности, действия работников по сигналу «Внимание всем», «Эвакуация» и пр.

Все пункты инструктажа включите в инструкцию, ее должен утвердить директор. Форма инструкции свободная.

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Инструкции по гражданской обороне раздавайте только новичкам

После того как работник прослушал инструктаж, он должен расписаться о прохождении инструктажа. Зафиксировать это можно в журнале, который вы тоже вправе разработать сами. Копию инструкции выдайте работнику либо расскажите ему, где она хранится. Доступ к ней должен быть свободным.