1315 декабря

Как и для кого надо проводить инструктаж?

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Инструктаж проводите для новичков в течение первого месяца работы. Порядок инструктажа компания разрабатывает сама с учетом разъясний МЧС из письма от 31.05.17 № 23-10-676. Включите в инструктаж порядок оповещения об угрозе опасности, действия работников по сигналу «Внимание всем», «Эвакуация» и пр.

Все пункты инструктажа включите в инструкцию, ее должен утвердить директор. Форма инструкции свободная.

После того как работник прослушал инструктаж, он должен расписаться о прохождении инструктажа. Зафиксировать это можно в журнале, который вы тоже вправе разработать сами. Копию инструкции выдайте работнику либо расскажите ему, где она хранится. Доступ к ней должен быть свободным.

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