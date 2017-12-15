1815 декабря

Как провести обучение сотрудников по гражданской обороне?

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Для всех сотрудников проведите обучение по гражданской обороне. Для этого разработайте план учебы на год, за основу можно взять примерную программу (утв. МЧС России от 22.02.17 № 2-4-71-8-14). Она включает в себя теорию, тренировки и комплексные занятия.

Учебный план составьте в произвольной форме, где распределите темы и часы практических занятий. Затем утвердите план, для этого издайте приказ за подписью руководителя и ознакомьте с ним сотрудников.

Обучение проводите ежемесячно, за исключением периода массовых отпусков. Всего ежегодно курс обучения должен быть не меньше 16 часов. Группы для обучения формируйте по 25 человек в классе, причем посещение занятий фиксируйте в журнале по форме из Рекомендаций (утв. МЧС России 02.12.15 № 2-4-87-46-11). Журнал храните год после завершения учебы.

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