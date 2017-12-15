Для всех сотрудников проведите обучение по гражданской обороне. Для этого разработайте план учебы на год, за основу можно взять примерную программу (утв. МЧС России от 22.02.17 № 2-4-71-8-14). Она включает в себя теорию, тренировки и комплексные занятия.

Учебный план составьте в произвольной форме, где распределите темы и часы практических занятий. Затем утвердите план, для этого издайте приказ за подписью руководителя и ознакомьте с ним сотрудников.

Важная статья:

Инструкции по гражданской обороне раздавайте только новичкам

Обучение проводите ежемесячно, за исключением периода массовых отпусков. Всего ежегодно курс обучения должен быть не меньше 16 часов. Группы для обучения формируйте по 25 человек в классе, причем посещение занятий фиксируйте в журнале по форме из Рекомендаций (утв. МЧС России 02.12.15 № 2-4-87-46-11). Журнал храните год после завершения учебы.