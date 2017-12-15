1515 декабря

У нас объект «доходы минус расходы». Контрагент предоставил нам процентный заем, передав простые векселя Сбербанка. Надо ли учитывать векселя в доходах?

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отвечает:

Нет, не надо.

Компания на упрощенке не учитывает займы в доходах (подп. 10 п. 1 ст. 251НК РФ). Не важно, в какой форме вы получили заем, — деньгами или векселями.

Проценты можно учесть полностью, если сделки между вашей компанией и контрагентом не признаются контролируемыми. Но даже если ваша организация и контрагент независимы, сделка все равно привлечет внимание инспекторов. Ведь судьи не признают вексель предметом договора займа, так как вексель — это индивидуально определенная ценная бумага (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.02.12 № Ф09-5975/11, определение ВАС РФ от 20.03.12 № ВАС-2606/12). Если инспекторы переквалифицируют договор, то могут потребовать включить вексель в доходы (письмо Минфина России от 20.02.16 № 03-11-06/2/9917).

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