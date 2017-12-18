8718 декабря

Обнаружили дебиторку, которую нужно было списать еще в декабре 2016 года. В это время ликвидировался покупатель, который не оплатил поставку. Сумма задолженности — около 300 тыс. рублей. По итогам 2016 года получили убыток. Вправе ли мы списать эту дебиторку в текущем периоде или нужна уточненка?

Темы:

отвечает:

Списать дебиторку в текущем периоде не получится. Подайте уточненку за 2016 год.

Компания может исправить ошибку в текущем периоде, если раньше она привела к переплате налога (п. 1 ст. 54 НК РФ). Вы не учли расходы, которые могли бы списать в 2016 году. Но налог из-за этого компания не занизила, потому что получила убыток. Значит, нужно подать уточненку (письмо Минфина России от 11.08.11 № 03-03-06/1/476).

Даже если бы в 2016 году компания получила прибыль, учитывать дебиторку в текущем периоде все равно рискованно. В Минфине считают, что списать безнадежный долг контрагента можно только в периоде, когда возникло право. То есть в момент, когда контрагента исключили из ЕГРЮЛ (письмо Минфина России от 28.12.15 № 03-03-06/2/76834). Если компания готова спорить, возможно получится доказать обратное в суде (постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.15 № 12АП-9233/2015).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.