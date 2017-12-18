Списать дебиторку в текущем периоде не получится. Подайте уточненку за 2016 год.

Компания может исправить ошибку в текущем периоде, если раньше она привела к переплате налога (п. 1 ст. 54 НК РФ). Вы не учли расходы, которые могли бы списать в 2016 году. Но налог из-за этого компания не занизила, потому что получила убыток. Значит, нужно подать уточненку (письмо Минфина России от 11.08.11 № 03-03-06/1/476).

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Рискованно без документов списывать убыток от уступки

Даже если бы в 2016 году компания получила прибыль, учитывать дебиторку в текущем периоде все равно рискованно. В Минфине считают, что списать безнадежный долг контрагента можно только в периоде, когда возникло право. То есть в момент, когда контрагента исключили из ЕГРЮЛ (письмо Минфина России от 28.12.15 № 03-03-06/2/76834). Если компания готова спорить, возможно получится доказать обратное в суде (постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.15 № 12АП-9233/2015).

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