4818 декабря

Сотрудники просят высылать им расчетные листки в электронном виде. Но есть сотрудники, которые не используют компьютеры на работе. Можно одним сотрудникам давать бумажные расчетные листки, а другим электронные?

Темы:

отвечает:

Да, компания вправе выдавать сотрудникам одновременно и бумажные, и электронные листки.

Компании обязаны выдавать работникам расчетные листки (ст. 136 ТК РФ). Вы вправе выдать документ на бумаге или направить в электронном виде (письмо Минтруда России от 21.02.17 № 14–1/ООГ-1560). ТК РФ не запрещает выдавать одним сотрудникам листки на бумаге, а другим — по электронке.

Роструд рекомендует прописать порядок извещения в локальном акте, который утвердил форму расчетного листка (письмо от 18.03.10 № 739-6-1). Например, в приказе руководителя или положении об оплате труда.

Чтобы выдавать и бумажные, и электронные листки, включите специальный пункт во внутренние документы компании. Формулировка такая: «Работодатель обязуется в день выплаты зарплаты за вторую половину месяца выдавать расчетные листки одним из способов: на бумаге или в электронном виде».

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.