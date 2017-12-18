Да, компания вправе выдавать сотрудникам одновременно и бумажные, и электронные листки.

Компании обязаны выдавать работникам расчетные листки (ст. 136 ТК РФ). Вы вправе выдать документ на бумаге или направить в электронном виде (письмо Минтруда России от 21.02.17 № 14–1/ООГ-1560). ТК РФ не запрещает выдавать одним сотрудникам листки на бумаге, а другим — по электронке.

Роструд рекомендует прописать порядок извещения в локальном акте, который утвердил форму расчетного листка (письмо от 18.03.10 № 739-6-1). Например, в приказе руководителя или положении об оплате труда.

Чтобы выдавать и бумажные, и электронные листки, включите специальный пункт во внутренние документы компании. Формулировка такая: «Работодатель обязуется в день выплаты зарплаты за вторую половину месяца выдавать расчетные листки одним из способов: на бумаге или в электронном виде».

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