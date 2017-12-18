Наличными можно оплатить не больше 100 тыс. рублей от всей суммы договора. Остальное только по безналу.

Для наличных расчетов между компаниями есть ограничение. По одному договору оплатить или получить в кассу можно не больше 100 тыс. рублей (Указание Банка России от 07.10.13 № 3073 У). Лимит распространяется на весь договор, а не на каждую из оплат. Поэтому оплатить из кассы частями 500 тыс. рублей не получится.

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Вправе ли налоговики штрафовать за сверхлимитные расчеты наличными

Если компания нарушит кассовую дисциплину, инспекторы вправе оштрафовать ее на 50 тыс. рублей. А директора — на 5 тыс. рублей. Штраф возможен, если ревизоры обнаружат нарушение в течение двух месяцев (ст. 4.5, 15.1 КоАП РФ).

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