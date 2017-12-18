4818 декабря

Инженер вернулся из командировки. В поездке у сотрудника сломался мобильник, поэтому он купил новый. Директор согласился компенсировать сотруднику стоимость телефона. В расходы по налогу на прибыль компенсацию не списываем. Надо ли облагать ее НДФЛ?

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отвечает:

Да, конечно.

В списке освобожденных доходов стоимости мобильного телефона нет, нужно удержать НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Вы компенсировали стоимость мобильного как дополнительные командировочные расходы. Поэтому дата получения дохода — последний день месяца, в котором утвердили авансовый отчет (подп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ).

На эту дату исчислите налог с компенсации, а удержите из ближайших денежных доходов. В разделе 2 расчета отражайте стоимость телефона после того, как удержите налог с работника.

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