Да, конечно.

В списке освобожденных доходов стоимости мобильного телефона нет, нужно удержать НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Важная статья:

Исключать ли выходные из командировки

Вы компенсировали стоимость мобильного как дополнительные командировочные расходы. Поэтому дата получения дохода — последний день месяца, в котором утвердили авансовый отчет (подп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ).

На эту дату исчислите налог с компенсации, а удержите из ближайших денежных доходов. В разделе 2 расчета отражайте стоимость телефона после того, как удержите налог с работника.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>