4018 декабря

Будем работать по выходным, поэтому у одного отдела хотим сдвинуть рабочие дни с понедельника по пятницу на график со вторника по субботу. Вправе ли мы перенести выходные?

Тема:

отвечает:

Вы вправе установить сотрудникам выходные в любые дни недели.

Сотрудники с пятидневной рабочей неделей вправе отдыхать два дня (ст. 111 ТК РФ). Какие именно дни недели должны быть выходными, кодекс не устанавливает. Это компания вправе решить сама. Поэтому вы можете поменять выходные дни. Но так как условия труда меняются, сообщить об этом сотрудникам нужно за два месяца до того, как вступит в силу новый график.

Если сотрудники не согласятся на новые условия, нужно предложить им вакансии в других отделах. Они должны соответствовать квалификации несогласных работников (ст. 74 ТК РФ). Если у вас нет таких вакансий или сотрудник отказывается от другой работы, значит, его можно уволить.

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