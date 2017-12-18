При выплатах «физику» за контрагента компания не обязана исполнять обязанности налогового агента.

Налоговыми агентами по НДФЛ становятся компании, которые выплачивают доходы «физикам» (п. 2 ст. 226 НК РФ). Вы перечисляете деньги «физику», но он получает доход от отношений не с вашей компанией, а с контрагентом. Кроме того, компания не знает, за что именно контрагент задолжал физлицу. Удерживать НДФЛ с доходов должен контрагент, а не ваша компания. Это подтвердили налоговики, которых мы опросили.

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Предупредите контрагента, что не сможете удержать налог с дохода. Поэтому, если сумма, которую вы собираетесь перечислить по просьбе контрагента, облагается НДФЛ, проще заплатить деньги контрагенту. А он уже удержит налог и перечислит остаток «физику».