3218 декабря

Работаем на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Купили две онлайн-кассы: принтер чеков, терминал и оплатили работы по наладке оборудования. Все вместе нам обошлось в 80 тыс. рублей. Также мы приобрели программу для работы, оплатили консультации по работе с программой и услуги оператора. Как правильно списать расходы в налоговом и бухгалтерском учете?

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отвечает:

Расходы на принтер чеков, терминал, монтаж и наладку оборудования включите в стоимость основного средства и спишите его как материальные расходы. Услуги оператора и консультации, покупку программы признавайте как расходы на обслуживание ККТ.

Терминал вы не будете использовать без кассы, а работы по монтажу и наладке привели к созданию единого комплекса: кассового оборудования. В бухучете это основное средство, поэтому его нужно амортизировать.

Актив дешевле 100 тыс. рублей. И в налоговом учете стоимость кассы можно списать единовременно после оплаты как материальные расходы (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Чтобы касса передавала данные в ФНС, нужно заключить договор с оператором фискальных данных. Оплату услуг оператора тоже можно учесть в расходах (подп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, письмо Минфина России от 09.12.16 № 03-11-06/2/73772). Программу для работы с кассой можно списать единовременно после оплаты.

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