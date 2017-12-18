Доплатите взносы в июле и отразите их в уточненном расчете за шесть месяцев.

Если компания неверно начислила зарплату, то ошиблась и со взносами. Взносы с зарплаты компания начисляет в последний день месяца (п. 1 ст. 431 НК РФ). Вы будете пересчитывать зарплату в учете июнем. Ведь именно в том месяце вы неверно провели начисления. А значит, из-за этого пересчитаете и взносы за июнь.

Если компания уже сдала расчет по взносам за полугодие, уточните его. А перед этим доплатите взносы с пенями. В уточненном расчете заполните все разделы, которые сдавали ранее. Но раздел 3 сдайте только на сотрудника, по которому допустили ошибку (п. 1.2 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). В разделе 3 в сведениях о сотруднике по строке 040 «Номер» поставьте то же значение, что в первоначальном расчете.