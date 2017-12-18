6818 декабря

Принимаем на работу выпускника 2017 года. Оформляем ему трудовую книжку. Работник закончил бакалавриат по наплавлению «Экономика». Как правильно заполнить сведения об образовании в трудовой книжке?

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отвечает:

Впишите в трудовую книжку направление подготовки из диплома бакалавра или магистра.

В трудовой книжке компания заполняет уровень образования сотрудника. В строке «Образование» запишите — высшее. Через дефис можно поставить уровень квалификации работника — бакалавр.

По общему правилу в строке «Профессия, специальность» компания заполняет профессию или специальность на основании документа о профессиональном образовании (п. 2.1 Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69). Но с 1 сентября 2013 года изменилась система образования. Бакалавры и магистры получают диплом, в котором записано направление подготовки (приказ Минобрнауки России от 12.09.13 № 1061). По сути это есть и специальность. Поэтому в строке «Профессия, специальность» запишите «Экономика».

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