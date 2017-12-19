2719 декабря

По просьбе беременной сотрудницы или мамы ребенка до 14 лет компания устанавливает ей неполное рабочее время. В каком документе надо отразить график работы?

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отвечает:

В дополнительном соглашении к трудовому договору. В документе напишите, что такой график сохраняется до дня, когда ребенку исполнится 14 лет.

Родители детей до 14 лет имеют право на сокращенный день независимо от желания работодателя (ч. 2 ст. 93 ТК РФ). Когда ребенку исполнится 14 лет, работодатель не обязан сокращать сотруднице рабочий день. Но уменьшить количество рабочих часов можно по соглашению сторон (ч. 1 ст. 93 ТК РФ). Для этого надо подписать новое соглашение к договору. Пропишите, на какое время вы устанавливаете такой график.

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