1019 декабря

Перевозим грузы. Заказали ремонт вагонов белорусскому контрагенту. Он просит выдать ему письмо с таким текстом — «Просим расчеты по договору на ремонт вагонов производить с применением ставки НДС 0 процентов». Для нас будут какие-то последствия, если мы выдадим это письмо? Работы по ремонту вагонов контрагент выполняет в Белоруссии.

Тема:

отвечает:

Между Россией и Белоруссией действует Договор о ЕАЭС.

 По этому документу при выполнении работ или оказании услуг компании платят налоги по правилам той страны, которая признается местом реализации (п. 28 приложения 18 к Договору о ЕАЭС). Местом реализации работ считается та страна, в которой находятся движимое имущество, транспортные средства.

То есть в вашем случае это Беларусь. А значит, налоги будет платить контрагент по правилам Белоруссии. Вашей компании не нужно удерживать НДС как налоговому агенту. Поэтому такое письмо не повлияет на налоговые последствия от сделки.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.