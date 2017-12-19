Между Россией и Белоруссией действует Договор о ЕАЭС.

По этому документу при выполнении работ или оказании услуг компании платят налоги по правилам той страны, которая признается местом реализации (п. 28 приложения 18 к Договору о ЕАЭС). Местом реализации работ считается та страна, в которой находятся движимое имущество, транспортные средства.

То есть в вашем случае это Беларусь. А значит, налоги будет платить контрагент по правилам Белоруссии. Вашей компании не нужно удерживать НДС как налоговому агенту. Поэтому такое письмо не повлияет на налоговые последствия от сделки.

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