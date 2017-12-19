1419 декабря

Украинский предприниматель оказывает нашей компании услуги по рекламе товара в интернете. Местом реализации услуги считается Россия. Должны ли мы выполнять функции налогового агента? Предприниматель не зарегистрирован в РФ.

Тема:

отвечает:

Вы должны выполнять функции налогового агента.

Если компания покупает услуги у иностранного контрагента, а местом реализации считается РФ, нужно удерживать и платить в бюджет НДС с доходов продавца (ст. 161 НК РФ).

В вашем случае место реализации рекламных услуг — Россия, так как ваша компания находится на территории нашей страны (ст. 148 НК РФ). Обязанность удержать налог не зависит от того, с каким контрагентом вы работаете — компанией или предпринимателем (письмо Минфина России от 17.11.16 № 03-07-08/67658).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.