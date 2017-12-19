Вы должны выполнять функции налогового агента.

Если компания покупает услуги у иностранного контрагента, а местом реализации считается РФ, нужно удерживать и платить в бюджет НДС с доходов продавца (ст. 161 НК РФ).

Важная статья:

Чиновники запретили налоговым агентам переносить вычеты НДС

В вашем случае место реализации рекламных услуг — Россия, так как ваша компания находится на территории нашей страны (ст. 148 НК РФ). Обязанность удержать налог не зависит от того, с каким контрагентом вы работаете — компанией или предпринимателем (письмо Минфина России от 17.11.16 № 03-07-08/67658).