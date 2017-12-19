Если адрес регистрации директора не связан с адресом компании, об изменениях сообщать в налоговую не надо.

Компания не обязана вносить изменения в ЕГРЮЛ, если руководитель поменял паспорт или сменил место жительства. В этом случае новые паспортные данные налоговикам сообщит ведомство, которое выдало директору документ (абз. 5 п. 4 ст. 5 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ). Сообщать о том, что у директора новый паспорт, в фонды тоже не нужно, это сделают инспекторы (п. 9 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 22.12.11 № 1092).

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Сотрудники станут реже приходить за справками в бухгалтерию

Данные директора вносят в банковскую карточку вместе с образцом его подписи. С ней работники банка сверяют подпись на платежках от имени компании. Обычно вместе с карточкой требуют копию паспорта директора. Уточните в банке, нужно ли представить новый паспорт директора.